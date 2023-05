Lazio, difficile il recupero di Cataldi per il Lecce: il polpaccio è ancora ko

Proseguono le sedute differenziate per Danilo Cataldi e Matias Vecino in casa Lazio con il regista che difficilmente potrà tornare a disposizione contro il Lecce. Stamani il giocatore ha svolto un'ecografia al polpaccio infortunato che ha evidenziato ancora un evidente ematoma. Diminuiscono di molto le probabilità di un recupero nei prossimi giorni. L'uruguaiano invece, alle prese con uno stiramento di primo grado al bicipite femorale della coscia destra, sta lavorando per tornare almeno per la partita contro l'Udinese. A riportarlo è l'edizione online de Il Messaggero.