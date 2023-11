Lazio, Fabiani: "Sarri determinante. Champions? Non sottovalutiamo nessuna competizione"

La Lazio si gioca un pezzo importante di qualificazione contro il Feyenoord. Prima del match è Angelo Fabiani, direttore sportivo della Lazio, a prendere la parola ai microfoni di Sky: "Sarri? I contratti sono fatti per essere rispettati. Lui ha ribadito un concetto già espresso un anno fa. Sta bene, ha trovato la sua dimensione, sta facendo cose straordinarie. Quest’anno siamo partiti male, ma ‘è tempo per recuperare e lui è determinante in questa squadra", le sue parole ai microfoni di Sky Sport.

Più importante andare in Champions o rimanerci?

"Sono due manifestazioni distinte, la Champions dobbiamo onorarla ma dobbiamo anche recuperare in campionato, Domenica c’è un derby che vale molto, non bisogna sottovalutare nessuna competizione".

Pochi tifosi nonostante un match così importante?

"Siamo intorno ai 40.000 spettatori, è una giornata infrasettimale e ci sono delle necessità"