Lazio, Felipe Anderson: "Serata bella e difficile. Grazie a chi mi ha sostenuto in questi anni"

Serata di addio alla Lazio e alla Serie A per Felipe Anderson, esterno biancoceleste che continuerà la sua carriera al Palmeiras, come annunciato dallo stesso club brasiliano nelle scorse settimane. Dopo la partita contro il Sassuolo, che ha chiuso il campionato dei capitolini, il calciatore ha parlato ai microfoni di Sky Sport. Queste le sue parole: "È stata una serata difficile ma bella, mi sono guardato indietro, ripensando al passato con questi colori e alle cose fatte. Ringrazio chi mi ha sostenuto in questi anni e spero che la Lazio continui a volare".

Nella sua scelta di lasciare la Lazio ha influito anche il cambio di allenatore?

"No, non c'entra. Nel calcio ci sta che si possano passare momenti difficili, volevo tornare a giocare per la gente che ama il calcio come voi italiani".

Il tabellino della partita dell'Olimpico.

Lazio (3-4-2-1): Provedel; Marusic, Romagnoli, Gila; Hysaj, Vecino (8’ st Felipe Anderson), Rovella (8’ st Guendouzi), Pellegrini (26’ st Lazzari); Kamada, Zaccagni (44’ st Pedro); Castellanos (26’ st Immobile). A disp.: Mandas, Renzetti, Luis Alberto, Cataldi, Isaksen, Gonzalez. All.: Tudor

Sassuolo (3-5-2): Cragno; Erlic, Viti, Ferrari; Missori (43’ st Pedersen), Obiang, Lipani (38’ st Racic), Thorsvedt, Doig (30’ st Toljan); Volpato (30’ st Laurienté), Mulattieri (38’ st Pinamonti). A disp.: Scacchetti, Tressoldi, Kumbulla, Boloca, Abubakar, Bajrami, Ceide, Defrel. All.: Ballardini

Arbitro: Tremolada

Marcatori: 60’ Zaccagni (L), 66’ Viti (S)

Ammoniti: Kamada, Guendouzi (L), Volpato (S)