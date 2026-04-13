Fiorentina-Lazio? L'ultima volta è stata incredibile. E se i biancocelesti...

Con una sola sconfitta nelle ultime otto partite di campionato, la Fiorentina si è risollevata e non poco, dai bassifondi della classifica, tant’è che oggi sarebbe salva ed ha l’occasione, con un successo contro la Lazio, di poter mettere tra sé e il terzultimo posto, la bellezza di otto punti di distanza che significherebbe, in pratica, archiviare questo triste capitolo.

L’orgoglio della Lazio è venuto fuori nelle ultime quattro giornate, quando Sarri e i suoi sono riusciti a fare dieci punti. Ma l’Europa, almeno attraverso la Serie A, resta un miraggio. La Coppa Italia è la vera occasione di riscatto dei biancocelesti, almeno in questa stagione.

Fiorentina-Lazio alla 32esima giornata? Sarà la prima volta che la troviamo.

Con un clean sheet (partita chiusa senza subire gol), la Lazio si porterebbe in vetta a questa particolare classifica che vede per il momento il Como e Inter a quota 15 contro i 14 dei biancocelesti.

La Fiorentina un primato ce l’ha in Serie A: è la squadra che ha fatto più gol su calcio di rigore, assieme al Pisa (6). A differenza dei nerazzurri toscani però, i viola possono vantare anche il cento per cento di realizzazione dal dischetto, contro l’85,71% dei corregionali.

PS: la stagione scorsa, il 22 settembre 2024, il primo tempo si era chiuso con i biancocelesti in vantaggio per 1-0 grazie a un colpo di testa di Gila su sviluppi di calcio piazzato al 41' del primo tempo, nella ripresa, poi Gudmundsson al 49' e al 90' su calcio di rigore pareggiò e ribaltò il risultato.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)

76 incontri disputati

35 vittorie Fiorentina

20 pareggi

21 vittorie Lazio

120 gol fatti Fiorentina

83 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE

1931/1932 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-0, 7° giornata

L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE

2024/2025 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-1, 5° giornata