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Fiorentina-Lazio? L'ultima volta è stata incredibile. E se i biancocelesti...

Fiorentina-Lazio? L'ultima volta è stata incredibile. E se i biancocelesti...TUTTO mercato WEB
© foto di Federico Gaetano
Oggi alle 17:41Le Statistiche
Redazione Footstats

Con una sola sconfitta nelle ultime otto partite di campionato, la Fiorentina si è risollevata e non poco, dai bassifondi della classifica, tant’è che oggi sarebbe salva ed ha l’occasione, con un successo contro la Lazio, di poter mettere tra sé e il terzultimo posto, la bellezza di otto punti di distanza che significherebbe, in pratica, archiviare questo triste capitolo.

L’orgoglio della Lazio è venuto fuori nelle ultime quattro giornate, quando Sarri e i suoi sono riusciti a fare dieci punti. Ma l’Europa, almeno attraverso la Serie A, resta un miraggio. La Coppa Italia è la vera occasione di riscatto dei biancocelesti, almeno in questa stagione.

Fiorentina-Lazio alla 32esima giornata? Sarà la prima volta che la troviamo.

Con un clean sheet (partita chiusa senza subire gol), la Lazio si porterebbe in vetta a questa particolare classifica che vede per il momento il Como e Inter a quota 15 contro i 14 dei biancocelesti.

La Fiorentina un primato ce l’ha in Serie A: è la squadra che ha fatto più gol su calcio di rigore, assieme al Pisa (6). A differenza dei nerazzurri toscani però, i viola possono vantare anche il cento per cento di realizzazione dal dischetto, contro l’85,71% dei corregionali.

PS: la stagione scorsa, il 22 settembre 2024, il primo tempo si era chiuso con i biancocelesti in vantaggio per 1-0 grazie a un colpo di testa di Gila su sviluppi di calcio piazzato al 41' del primo tempo, nella ripresa, poi Gudmundsson al 49' e al 90' su calcio di rigore pareggiò e ribaltò il risultato.

TUTTI I PRECEDENTI A FIRENZE (SERIE A)
76 incontri disputati
35 vittorie Fiorentina
20 pareggi
21 vittorie Lazio
120 gol fatti Fiorentina
83 gol fatti Lazio

LA PRIMA SFIDA A FIRENZE
1931/1932 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-0, 7° giornata
L’ULTIMA SFIDA A FIRENZE
2024/2025 Serie A Fiorentina vs Lazio 2-1, 5° giornata

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