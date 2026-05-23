Live TMW Lazio, Furlanetto: "Settimana incredibile e ricca di emozioni. Un onore giocare con Pedro"

22.49 - La Lazio vince 2-1 in rimonta contro il Pisa e chiude al nono posto in classifica la sua stagione. Tra pochi minuti il calciatore biancoceleste Alessio Furlanetto interverrà dalla sala stampa dello Stadio Olimpico. Segui la diretta testuale su TUTTOmercatoWEB.

23.42 - È iniziata la conferenza stampa di Alessio Furlanetto.

Come stai fisicamente? Ci puoi raccontare le tue emozioni?

"Potete star tranquilli per le condizioni fisiche, solo un po' di paura su un ginocchio dove ho subito un trauma. Difficile raccontare le mie emozioni, un'altalena di emozioni in questa settimana tra il derby e oggi. Una settimana incredibile e ricca di emozioni".

Cosa ti lascia uno stadio vuoto?

"È chiaro che avere uno stadio pieno che ti spinge ti dà emozioni in più, ma ero talmente concentrato che non ci ho fatto caso".

Cosa ti ricorderai soprattutto di Maurizio Sarri?

"Ricorderò per tutta la vita il mister, è un allenatore che ha un carisma enorme ed è una persona importante, mi ha dato la possibilità di esordire e lo ricorderò sempre".

Come è stato condividere lo spogliatoio con Pedro?

"È stato un onore condividere lo spogliatoio con lui, è una persona splendida e speciale anche fuori dal campo. Racconterò ai miei figli che è stato un onore giocare con lui, da piccolo lo vedevo giocare in tv e averlo con me in spogliatoio è stato un onore".

23.47 - È terminata la conferenza stampa di Alessio Furlanetto.