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Juventus, Stefano Braghin ha deciso di lasciare il club a fine stagione

Juventus, Stefano Braghin ha deciso di lasciare il club a fine stagioneTUTTO mercato WEB
© foto di Paolo Baratto/Grigionline.com
Daniel Uccellieri
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Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:41Calcio femminile

Stefano Braghin ha comunicato oggi la decisione di lasciare il Club al termine di un percorso che ha segnato profondamente la storia recente della Juventus e del calcio femminile italiano.

Entrato in Juventus nel 2012, per poi assumere dal 2017 il ruolo di Women’s Football Director, Stefano è stato uno dei principali artefici della nascita e dello sviluppo del progetto Women Football bianconero, accompagnandone la crescita con visione, competenza e una profonda cultura del lavoro.

Nel corso degli anni, Juventus Women si è affermata come una delle realtà di riferimento del panorama europeo, conquistando trofei, contribuendo all’evoluzione del movimento e costruendo un’identità forte, riconoscibile e vincente. Un progetto che, stagione dopo stagione, è diventato una componente sempre più importante nella strategia e nella visione del Club.

«Stefano ha avuto un ruolo fondamentale nello sviluppo di Juventus Women e nella costruzione di un progetto che oggi rappresenta un patrimonio importante per il Club - ha sottolineato Damien Comolli, Chief Executive Officer di Juventus - Nel corso di questi anni ha dimostrato visione, competenza e una straordinaria capacità manageriale, affermandosi come un punto di riferimento riconosciuto e apprezzato per il calcio femminile, anche a livello internazionale».

«La sua decisione ci rammarica dal punto di vista professionale e umano – ha aggiunto Comolli - ma comprendiamo e rispettiamo la volontà, dopo un percorso di oltre 14 anni in Juventus, di dedicare più tempo a sé stesso e ai propri obiettivi personali. A nome di tutto il Club desidero sinceramente ringraziare Stefano per il contributo, la passione e i valori che ha trasmesso in questi anni, augurandogli il meglio per il suo futuro».

«Dopo 14 anni indimenticabili alla Juventus, questa mia decisione arriva con grande emozione ed enorme gratitudine – ha commentato Stefano Braghin -. Guardandomi indietro, penso con orgoglio al percorso fatto in questi 29 anni di carriera, iniziati dalle categorie più basse, e al privilegio di aver potuto vivere e dedicare una parte così importante della mia vita professionale a un Club straordinario come la Juventus. Aver contribuito prima alla crescita del Settore Giovanile e poi alla costruzione del progetto Juventus Women rappresenta uno dei più grandi orgogli del mio percorso umano e professionale. In questi anni ho avuto, inoltre, la fortuna di incontrare persone meravigliose, con le quali ho condiviso lavoro, passioni, difficoltà e successi, che porterò sempre con me. Prima di chiudere questo capitolo, però, c’è ancora un’ultima importante finale da vivere insieme domenica».

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