TMW Lazio, giorni decisivi per Folorunsho. Può arrivare con obbligo di riscatto a 12 milioni

Michael Folorunsho si avvicina a grandi passi alla Lazio. Il centrocampista del Napoli - dopo essere stato a un passo dall'Atalanta due settimane fa, prima dell'infortunio di Gianluca Scamacca - è oramai un indesiderato nella rosa di Antonio Conte e, di fatto, è finito sul mercato nei giorni scorsi. Sul suo profilo c'erano più squadre, come il Milan o la Fiorentina, ma quella che viene sembra la settimana chiave per chiudere con i capitolini. Anche perché in panchina c'è Marco Baroni, suo ex allenatore proprio all'Hellas Verona nella scorsa annata, quando è esploso tanto da meritarsi la convocazione in Nazionale per l'Europeo appena giocato in Germania.

Così nei prossimi giorni si dovrebbe andare verso la definizione dell'affare. La quadratura si troverà con il prestito gratuito per questa stagione, ma con l'obbligo di riscatto dopo febbraio, a determinate condizioni. Sarà una situazione che probabilmente sarà quasi scontata, in base alla classifica della Lazio. Quindi si può parlare di un acquisto a titolo definitivo a meno di un patatrac difficilmente immaginabile ai nastri di partenza della nostra Serie A.

Nella passata annata Folorunsho è stato determinante per la salvezza del Verona, con trentaquattro partite, cinque gol e un assist. Numeri che lo hanno destinato a un salto in una grande, ma Antonio Conte preferisce altri profili per la sua mediana, a partire da Gilmour.