Lazio, il mercato non è finito: mancano mezzala e portiere, ma prima 5-6 cessioni

Nella giornata di ieri la Lazio ha chiuso altri due colpi di mercato, entrambi dalla Juventus: Luca Pellegrini per la fascia sinistra di difesa, Nicolò Rovella per il centrocampo. Ma la sessione estiva non è finita, mancano ancora diciannove giorni al traguardo e al club biancoceleste restano ancora un paio di acquisti da fare: un portiere - vice Provedel - e un'altra mezzala.

Lo si apprende dalle colonne dell'edizione odierna del Corriere della Sera, specificando però che prima di pensare ad altre entrate bisognerà cedere. Sono sei i nomi in uscita: ci siamo per Cancellieri e Akpa-Akpro, poi si cercheranno acquirenti anche per Basic, Marcos Antonio, Maximiano e Fares. Soltanto dopo partirà l'assalto a due nuovi innesti.