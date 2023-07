Lazio, in arrivo gli agenti di Luis Alberto e Kerkez: incontro per il rinnovo e per il terzino dell'AZ

Stanno per sbarcare in Italia gli agenti della You First, l'agenzia che assiste Luis Alberto e non solo. La Lazio attende, presto ci sarà l'incontro per discutere del rinnovo del centrocampista spagnolo: tentato da un'offerta da 8 milioni proveniente dall'Arabia Saudita, il giocatore vuole giocare la Champions League e alla fine dovrebbe raggiungere un accordo per prolungare il contratto.

La fascia sinistra

Miguel Alfaro, comunque, non gestisce solo l'ex Barcellona. La You First detiene la procura anche di Milok Kerkez, terzino sinistro dell'AZ Alkmaar, uno dei principali obiettivi di Lotito e Sarri visto che il riscatto di Luca Pellegrini è più lontano, balzato davanti anche a Fabiano Parisi. Nel summit, scrive il Corriere dello Sport, si parlerà anche di lui: sul piatto un'offerta da 10 milioni più bonus.