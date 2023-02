Lazio, le prime parole di Pellegrini: "Felice di essere arrivato nella squadra del mio cuore"

Prime parole da calciatore della Lazio per Luca Pellegrini, appena arrivato in prestito dalla Juventus: "Sono molto felice di essere arrivato nella squadra del mio cuore. Non vedo l'ora di abbracciarvi tutti", le dichiarazioni del laterale ai canali ufficiali dei biancocelesti.