Lazio, Leiva: "Milinkovic-Savic può diventare uno dei più forti al mondo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato dal Corriere dello Sport, il centrocampista della Lazio Lucas Leiva ha parlato anche della stagione di Immobile e Milinkovic-Savic: "Sergej ha tutto ciò che serve ad un giocatore: il fisico, la qualità, la corsa. Palla alta o bassa, per lui non fa differenza. Quando sei giovane puoi attraversare dei momenti difficili, io penso stia facendo una buona stagione. L’anno scorso ha segnato 12 volte in campionato, quest’anno tutti s’aspettavano che facesse di più. Continuo a pensare che possa diventare uno dei giocatori più forti del mondo. Immobile è un giocatore esperto, sa che sta segnando di meno, ma sta aiutando tantissimo la squadra servendo assist. L’anno scorso ha firmato 40 gol, quest’anno è sotto i 20. Vale lo stesso discorso fatto per Milinkovic. Ciro sa che la squadra ha fiducia in lui. Anche Caicedo sta facendo benissimo e Correa ci sta aiutando tanto. Una squadra cresce quando si dividono le responsabilità".