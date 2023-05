Lazio, Milinkovic-Savic non rinnova e va piazzato a giugno. La Juve pensa a un maxi affare

Sergej Milinkovic-Savic non intende rinnovare il suo contratto in scadenza nel 2024 e la Lazio dovrà quindi piazzarlo a giugno. Lo scrive Il Messaggero, che aggiunge pure la cifra richiesta dal presidente Lotito per cedere il suo forte centrocampista (40 milioni di euro) durante la prossima estate. Ad oggi, non ci sono però le offerte promesse dalle varie Arsenal, Newcastle e società estere. Solo la Juventus è tornata a farsi sotto per il serbo, ma i bianconeri non vanno oltre i 25 milioni.

La chiave - aggiunge il quotidiano - potrebbe essere scontare alla Lazio i 12 milioni necessari per il riscatto di Lucas Pellegrini o inserire nell'affare un profilo gradito a Sarri quale Nicolò Rovella.