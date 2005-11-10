Napoli, Badiashile a Villa Stuart per le visite mediche: poi la firma e l'annuncio
Giornata di visite mediche in casa Napoli. Benoit Badiashile, difensore che andrà a completare la difesa di Massimiliano Allegri è infatti arrivato da pochi minuti a Villa Stuart per i test propedeutici alla firma sul contratto che lo legherà al Napoli. Il giocatore, dopo le visite mediche, firmerà il suo contratto con il club azzurro e si metterà a disposizione del tecnico livornese che lo inserirà nei meccanismi del suo reparto arretrato.
I dettagli del trasferimento
Badiashile si trasferirà al Napoli dal Chelsea in prestito oneroso a 3 milioni di euro più uno di bonus, con la società partenopea che potrà poi acquistare il giocatore al termine della prossima stagione esercitando il diritto di riscatto fissato a 27 milioni di euro.
L'annuncio atteso in giornata
Dopo le visite, come detto, Badiashile firmerà il suo contratto con il Napoli e successivamente arriverà l'annuncio ufficiale da parte del club azzurro, atteso per il pomeriggio di oggi.