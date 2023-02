Lazio, nelle prove tattiche di ieri Sarri ha cambiato il centrocampo. Provato Vecino regista

vedi letture

Possibili novità tattiche in arrivo per la Lazio? Come evidenzia La Repubblica - Roma, nell'allenamento di ieri pomeriggio l'allenatore biancoceleste Sarri ha effettuato una prova tattica con Matias Vecino in cabina di regia. Sembra dunque aperto il ballottaggio con Danilo Cataldi, ancora non al meglio ma comunque atteso agli allenamenti di oggi.