Lazio, nessuna lesione per Immobile. Ora due giorni di personalizzato, poi rientrerà in gruppo

La risonanza magnetica a cui si è sottoposto nelle ultime ore Ciro Immobile, spiega Sky Sport, ha confermato che non ci sono lesioni muscolari ai flessori della coscia sinistra. Una buona notizia per l'attaccante e per la Lazio, in vista del prossimo match contro il Sassuolo alla ripresa del campionato.

La sua convocazione ovviamente non può essere certa, ma secondo l'emittente il bomber biancoceleste farà due giorni di lavoro personalizzato a Formello per poi rientrare in gruppo agli ordini di Maurizio Sarri. E solo a quel punto verranno meglio valutate le sue condizioni e sarà presa una decisione in merito alla presenza con i neroverdi nella giornata di sabato.