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Immobile: "Spero di tornare alla Lazio, in qualsiasi veste. Da calciatore è complicato"

Immobile: "Spero di tornare alla Lazio, in qualsiasi veste. Da calciatore è complicato" TUTTOmercatoWEB
© foto di Federico De Luca 2026
Dimitri Conti
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Dimitri Conti
Oggi alle 13:07Serie A

Ciro Immobile, attaccante del Paris FC, apre alla possibilità di chiudere la propria carriera da calciatore alla Lazio. Almeno così è quanto detto dallo stesso centravanti nel corso di un'intervista rilasciata al portale Noi Biancocelesti: "Sto giocando in un campionato nuovo, che non conoscevo, è una bella esperienza. Impegnativa su un piano fisico e mentale ma mi sto divertendo, e finché riesco, vado avanti. La testa ti aiuta, ma alla mia età il fisico va allenato di più".

Guardando al futuro, la speranza di Immobile è di tornare alla Lazio, la squadra - per sua ammissione - che più è rimasta nel suo cuore: "Ho lasciato lì, e loro hanno lasciato in me, ricordi indelebili. Non posso fare a meno di pensare alla Lazio e a quello che è stato insieme a loro. Un giorno spero di tornare, in qualsiasi veste e non prettamente da calciatore, per dare qualcosa a società e tifosi. Un'ultima stagione in biancoceleste da calciatore? Complicato, capisco le dinamiche del calcio e in questo momento è veramente difficile".

Immobile è stato anche un simbolo della Nazionale italiana e non a caso gli viene chiesto se preferirebbe Conte o Mancini, come ct: "Hanno fatto bene entrambi. Ricordo che anche l'Europeo con Conte facemmo bene dopo essere capitati in un girone con Spagna e Germania. Quella di Mancini è stata l'ultima Nazionale vincente che ha lasciato anche un bel ricordo per i bambini di oggi. Comunque sono felice della scelta Malagò, ha dimostrato di saperci fare con il CONI".

Uno sguardo, infine, alle dinamiche del campionato di Serie A: "Credo sia favorita l'Inter, ho visto tanti cambi di allenatori e quindi necessità di assestamento, mentre loro sono già rodati. Milan, Napoli e Juventus si devono attrezzare per dare loro fastidio".

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