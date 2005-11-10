Ufficiale Paris FC, nuovo compagno per Coppola e Immobile: arriva l'attaccante Pagis

Il calciatore classe 2002 arriva dal Lorient e rinforzerà il reparto offensivo della seconda squadra della capitale francese

Nuovo compagno di squadra per gli italiani Diego Coppola e Ciro Immobile al Paris FC. Il club ha infatti annunciato l'arrivo di un nuovo attaccante: "Il Paris FC è lieto di annunciare l'arrivo di Pablo Pagis dal FC Lorient. L'attaccante francese ha firmato con il club della capitale fino al 2031".

La carriera di Pagis

Nato nel dicembre 2002 a Montbéliard, Pablo Pagis ha iniziato a giocare a calcio all'US Pont-Péan in Bretagna. Successivamente è entrato a far parte del settore giovanile dello Stade Rennais, dove ha trascorso sei stagioni prima di trasferirsi all'FC Lorient nel 2018. Ha firmato il suo primo contratto da professionista con i "Merlus" (Il Merluzzo) nel 2021. Dopo due periodi in prestito al Nîmes Olympique e poi allo Stade Lavallois, Pablo è tornato al Lorient ed è diventato uno dei giocatori chiave della squadra che ha vinto il titolo di Ligue 2 BKT nella stagione 2024/2025.

Nella scorsa stagione, Pablo Pagis ha disputato un'annata molto convincente in Ligue 1 McDonald's, realizzando 10 gol e 5 assist, ed è stato uno dei giocatori chiave del Lorient, che ha chiuso il campionato al decimo posto .

Il Paris FC è particolarmente lieto di vedere Pablo Pagis proseguire il suo percorso di crescita con il club. Convinto dall'ambizione del progetto parigino e dalle opportunità che gli offre, l'attaccante ha scelto di legare il suo futuro alla società, che ritiene essere l'ambiente ideale per compiere il passo successivo nella sua carriera.

Le parole del direttore sportivo Marco Neppe

“Siamo molto felici di annunciare l'arrivo di Pablo Pagis. - ha spiegato il ds ai canali ufficiali - Pablo è già un giocatore molto conosciuto in Francia e ha dimostrato la sua efficacia. La sua decisione di unirsi al nostro progetto è molto importante. Con le sue qualità tecniche, la costante pericolosità in fase offensiva, la sua ambizione e la sua personalità, Pablo è un'ottima aggiunta alla squadra. Non vediamo l'ora di fare il prossimo passo insieme.”