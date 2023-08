Lazio, nome nuovo per il centrocampo: viene dalla Ligue 1, ma prima una cessione

La Lazio, per quanto riguarda il nuovo centrocampo da affidare a Maurizio Sarri, non si ferma a Rovella e Kamada. L'idea del club biancoceleste è infatti di assicurarsi un altro elemento in mediana. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il primo nome sulla lista laziale è quello di Matteo Guendouzi dell'Olympique Marsiglia.

L'OM non parteciperà alla fase a gironi di Champions League, essendo stato eliminato al terzo turno preliminare dal Panathinaikos. Per questo, l'ex centrocampista dell'Arsenal ha chiesto la cessione e la Lazio - che invece farà i giorni della massima competizione europea - potrebbe essere una destinazione gradita. Il club di Lotito, però, prima di far entrare un giocatore deve farne uscire un altro: Basic è il principale indiziato.