Lazio, Guendouzi chiede l'adeguamento: si attende l'incontro per il rinnovo di contratto

Matteo Guendouzi ha sfornato l’ennesima prestazione di sostanza contro l’Inter, ma le sue parole nel post-partita hanno acceso un campanello d’allarme in casa Lazio. Il centrocampista francese, diventato subito uno dei beniamini dei tifosi biancocelesti e pedina centrale nello scacchiere di Marco Baroni, ha lasciato intendere che il suo futuro nella Capitale non è ancora certo.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, la situazione non dipenderebbe tanto dalla qualificazione in Conference League quanto dalla volontà di rivedere il contratto. Guendouzi percepisce attualmente 1,3 milioni di euro netti a stagione, una cifra ritenuta non più adeguata al suo rendimento. Arrivato dalla Ligue 1 dopo essersi ridotto l’ingaggio pur di vestire la maglia biancoceleste, ora il centrocampista attende un segnale concreto dalla società.

La Lazio, consapevole dell’importanza del giocatore - autore di 47 presenze stagionali e 4.058 minuti in campo - non ha intenzione di privarsene, men che meno senza un’offerta superiore ai 40 milioni di euro. L’intenzione del club è quella di accontentare le richieste del giocatore, anche per evitare l’inserimento di altri club interessati.