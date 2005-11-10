Lazio, Noslin omaggia il suo mister: "Sono molto contento che Gattuso creda in me"
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L'attaccante della Lazio Tijjani Noslin ha parlato ai microfoni di DAZN, dopo la sfida esterna sul campo del Venezia vinta 0-2 e valevole per la 5^ giornata di Serie A.
Quanto c'è di Gattuso nel tuo percorso?
"Sono molto contento che Gattuso creda in me. Non è stato un inizio facile fino alla scorsa settimana, ma ce l'ho fatta a rimettermi in gioco".
Stai avendo più sicurezza nei tuoi mezzi?
"Dovevo soltanto aspettare che arrivasse il mio momento e spero che duri il più a lungo possibile. Sono molto contento di aver segnato".
Primo in classifica come il tuo connazionale Malen.
"Per me è uguale".
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