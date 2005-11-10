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Lazio, Noslin: "Negli ultimi anni ho giocato poco, ora sono felice di come Gattuso crede in me"

Lazio, Noslin: "Negli ultimi anni ho giocato poco, ora sono felice di come Gattuso crede in me" TUTTOmercatoWEB
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Niccolò Righi
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Niccolò Righi
Oggi alle 00:02Serie A

"Sono molto felice di aver segnato due gol, mi sento bene. Ora siamo primi in classifica e siamo molto felici, anche perché la partita oggi è stata difficile". C'è grande entusiasmo in casa Lazio e non potrebbe essere altrimenti visto che con lo 0-2 a Venezia la squadra si presenta alla sosta in testa alla classifica.

Per parlare della prestazione, in conferenza stampa, ci ha pensato Tijjani Noslin: "L'esultanza? Con Taylor l'abbiamo provata un po' in hotel, volevamo festeggiare così. Mi è piaciuta così. Con i pochi minuti che ho giocato in questi due anni è stato difficile... Era sempre la stessa storia e anche quest'anno è stato così all'inizio. Ora sono molto felice che l'allenatore mi stia dando fiducia e creda in me. E continuerò sempre a provare a segnare e a far vincere la squadra, sia da esterno che da attaccante".

E ancora: "Gattuso non era felice a fine primo tempo. È stato importante segnare subito. È stata davvero una grande partita, loro erano molto bravi in contropiede e hanno dominato quasi tutta la partita, anche dopo i nostri due gol. Negli ultimi quindici minuti però l'abbiamo gestita bene. Volevamo controllare la partita, giocare in avanti e cercare l'uno contro uno. La squadra è costruita per questo gioco, l'abbiamo già fatto con Baroni. Gattuso lo sapeva, sta lavorando molto bene e ora dobbiamo continuare così".

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