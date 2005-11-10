Lazio, Noslin: "Negli ultimi anni ho giocato poco, ora sono felice di come Gattuso crede in me"

"Sono molto felice di aver segnato due gol, mi sento bene. Ora siamo primi in classifica e siamo molto felici, anche perché la partita oggi è stata difficile". C'è grande entusiasmo in casa Lazio e non potrebbe essere altrimenti visto che con lo 0-2 a Venezia la squadra si presenta alla sosta in testa alla classifica.

Per parlare della prestazione, in conferenza stampa, ci ha pensato Tijjani Noslin: "L'esultanza? Con Taylor l'abbiamo provata un po' in hotel, volevamo festeggiare così. Mi è piaciuta così. Con i pochi minuti che ho giocato in questi due anni è stato difficile... Era sempre la stessa storia e anche quest'anno è stato così all'inizio. Ora sono molto felice che l'allenatore mi stia dando fiducia e creda in me. E continuerò sempre a provare a segnare e a far vincere la squadra, sia da esterno che da attaccante".

E ancora: "Gattuso non era felice a fine primo tempo. È stato importante segnare subito. È stata davvero una grande partita, loro erano molto bravi in contropiede e hanno dominato quasi tutta la partita, anche dopo i nostri due gol. Negli ultimi quindici minuti però l'abbiamo gestita bene. Volevamo controllare la partita, giocare in avanti e cercare l'uno contro uno. La squadra è costruita per questo gioco, l'abbiamo già fatto con Baroni. Gattuso lo sapeva, sta lavorando molto bene e ora dobbiamo continuare così".