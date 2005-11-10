Lazio prima, Mandas non è sorpreso: "Lo percepivo già dai primi allenamenti"

Christos Mandas si prende la scena nella vittoria della Lazio sul campo del Venezia. Il portiere greco, decisivo soprattutto con il rigore parato a Yeboah.

Una parata che cambia la partita e permette alla Lazio di rimanere in piedi nel momento di maggiore difficoltà. Christos Mandas è uno dei grandi protagonisti del successo contro il Venezia e, intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, sottolinea soprattutto la prestazione collettiva: "Una vittoria importante e pesante perché eravamo fuori casa. Abbiamo dato tutti tutto. Con il cuore. Se continuiamo così possiamo fare grandi cose". Il greco riconosce anche le difficoltà incontrate: "Siamo sempre concentrati sugli obiettivi, qualche volta possiamo andare in difficoltà quando l'avversario alza il ritmo, ma anche noi siamo pericolosi".

Mandas: "Nel secondo tempo siamo stati più squadra"

Dopo una prima frazione complicata, la Lazio cambia passo nella ripresa e trova i gol di Zaccagni e Noslin. "Nel secondo tempo siamo stati più squadra", spiega Mandas. Il portiere evita però di prendersi tutti i meriti per la propria prestazione: "Sono contento di poter aiutare la squadra, ma prima delle mie parate i difensori aiutano me. Pensiamo da squadra, siamo forti insieme".

"Mi aspettavo questo inizio, lo avevo capito dagli allenamenti"

Il grande avvio della Lazio, arrivata a quota 13 punti dopo cinque giornate, non sorprende Mandas. Il greco aveva percepito già durante il lavoro quotidiano le potenzialità del gruppo: "Se mi aspettavo un inizio così? Sì. Lo avevo capito dagli allenamenti. Siamo un gruppo unico". Parole che fotografano l'entusiasmo dei biancocelesti dopo il quarto successo in campionato.