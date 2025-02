Lazio, passi in avanti per Patric e Vecino: i due hanno lavorato anche con il pallone

La Lazio continua a preparare la partita contro il Monza in programma nel weekend. Passi in avanti da parte di Patric e Matias Vecino, che sono entrati sul terreno di gioco di Formello più tardi dei compagni, ma hanno comunque svolto un lavoro atletico e successivamente con il pallone. Si è però, come noto, aggiunto Elseid Hysaj all'infermeria. Regolarmente in gruppo invece Manuel Lazzari e Nuno Tavares. Il loro rientro è fondamentale, dato che Luca Pellegrini è stato escluso dalla lista dei calciatori a disposizione di Marco Baroni, sia per la Serie A che per l'Europa League. A riportarlo è LaLazioSiamoNoi.it.

Angelo Fabiani, ds dei biancocelesti, ha parlato così del terzino sinistro: Mi sarebbe piaciuta la stessa domanda quando non c'era Hysaj a settembre. Rispondo serenamente perché non mi sottraggo mai alle domande dicendo sempre la verità. La valutazione di mettere in lista alcuni giocatori spetta al tecnico in base alle esigenze, certamente avallata dalla società. Se è emerso che Pellegrini non fa parte della lista in Serie A è una scelta ponderata a 360 gradi dal tecnico, avallata dalla società per cui si è presa questa strada. Poi ci possono essere i se e i ma, ma nella vita con i se e con i ma non si va da nessuna parte. Ci sono dei percorsi da affrontare e poi ci sono delle idee che possono essere giuste o sbagliate.

Basic fino a tre giorni prima era in procinto di andare alla Cremonese e non è voluto andare, poi c'è stato il Sassuolo e non si è fatto nulla, ma noi lo avremmo dato. Poi l'allenatore fa delle valutazioni, pensa che il ragazzo possa tornare utile e io non posso entrare nella testa dell'allenatore e di ciò che pensa l'allenatore. Devo assecondare le sue richieste, questo non significa che la società non avalla. La società va dietro alle indicazioni del tecnico, così come in alcune circostanze è il tecnico ad andare dietro alle indicazioni della società