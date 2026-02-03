Vecino si presenta: "Il Celta sta facendo molto bene in Europa, non ci ho pensato due volte"

Matías Vecino è atterrato al Celta Vigo. Il centrocampista uruguaiano ha optato per dire addio alla Lazio a gennaio e affrontare una sfida inedita in carriera in Spagna, nella Liga. Dopo oltre dieci anni nel campionato italiano tra Fiorentina, Cagliari, Empoli ed Inter prima del club biancoceleste, ora a 34 anni ha deciso di unirsi agli Os Celestes.

"Ho sempre avuto il desiderio di provare un'esperienza fuori dalla Serie A italiana, ma per diversi motivi non si era mai concretizzata", ha confidato ai microfoni ufficiali della società spagnola. "Per questo, quando è sorta la possibilità di venire al Celta, non ci ho pensato due volte". Vecino giocherà nella squadra di Claudio Giraldez per colmare i vuoti lasciati da un paio di partenze pesanti e spera di portare la propria "esperienza" in un gruppo nel quale ha riscontrato "molta qualità".

"Il Celta sta facendo molto bene, non solo nella Liga, ma anche in Europa League", ha sottolineato il mediano uruguaiano, che ritroverà Marcos Alonso e Radu, con i quali ha già condiviso lo spogliatoio ai tempi della Fiorentina e dell'Inter. "Qui troverete un giocatore che darà il massimo, come ho sempre fatto nella mia carriera", ha promesso Vecino. L'ormai ex centrocampista biancoceleste ha firmato un contratto con il Celta fino a giugno 2027.