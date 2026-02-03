Vecino va al Celta Vigo: i motivi dell'addio del centrocampista alla Lazio. Il retroscena

Nell'ultimo giorno di mercato Matias Vecino ha salutato la Lazio. Il centrocampista infatti ha lasciato la capitale ed è approdato al Celta Vigo. Un'operazione a titolo gratuito, senza indennizzo, che porterà il club biancoceleste a risparmiare l'ingaggio fino al mese di giugno quando sarebbe scaduto il contratto ovvero circa 2 milioni di euro. Il giocatore avrebbe rinnovato automaticamente il contratto al raggiungimento della 25a presenza, ma nel corso della stagione si è fermato a quota 14.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport ha raccontato un retroscena legato alla sua partenza. Il giocatore era poco soddisfatto dell'utilizzo da parte di Maurizio Sarri pur essendo molto legato all'ambiente. Alla fine non vedeva futuro, si legge, con il club del presidente Lotito che, al lavoro per ringiovanire l'organico a disposizione, riteneva conclusa la sua esperienza.

L'uruguaiano saluta così la Lazio dopo quattro stagioni e 128 presenze fra le varie competizioni andando a segno 13 volte.