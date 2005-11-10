Lazio, caso Pellegrini chiuso: reintegrato nella lista Serie A, ci sarà contro la Juventus
Pierpaolo Matrone
Decisione presa in casa Lazio: Luca Pellegrini è stato reintegrato nella lista Serie A. Il terzino torna dunque ufficialmente tra i calciatori utilizzabili in campionato da Gennaro Gattuso e sarà a disposizione già per la sfida contro la Juventus, in programma domenica 18 ottobre all'Allianz Stadium. Una scelta arrivata a due giorni dalla partita e che restituisce al tecnico un'ulteriore soluzione sulla corsia sinistra.
Pellegrini torna a disposizione di Gattuso
Si chiude così, almeno per il momento, il caso relativo al futuro di Pellegrini, rimasto al centro delle discussioni nelle ultime settimane proprio a causa della sua esclusione dalla lista per il campionato. Il reintegro consente ora al terzino di tornare immediatamente nelle rotazioni di Gattuso, a partire dalla trasferta contro la sua ex squadra. Dopo questa modifica, alla Lazio resta ancora un solo posto libero nella lista Serie A.