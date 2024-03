Lazio, primo allenamento diretto da Tudor: le immagini postate dal club

vedi letture

Igor Tudor ha ufficialmente preso possesso della Lazio del dopo Maurizio Sarri. Il tecnico croato nella giornata di oggi ha infatti diretto la prima seduta con i biancocelesti, iniziando a conoscere la squadra e dando le prime indicazioni tecnico-tattiche. La società biancoceleste ha postato sui propri canali social le immagini della seduta a Formello.

Nella mattinata di oggi erano invece arrivate le prime parole da allenatore della Lazio ai canali ufficiali del club: "Non ci sono motivazioni. Nel senso, la Lazio è un club prestigioso, uno di quelli che chi fa questo lavoro vorrebbe allenare. Allenare una squadra come la Lazio è una questione di prestigio, una cosa bella e stimolante. È una squadra prestigiosa, con giocatori forti e una tifoseria speciale. Fare parte di questo club e di questa città, che sono una cosa unica, non si può non accettare".

Il primo impatto con Formello?

"Mi trovo bene, le strutture sono belle e si può lavorare bene. La cosa bella è che un allenatore qui può fare veramente bene. Sono tutti predisposti per fare bene, c’è serietà e organizzazione giusta, quella che piace a me. Quasi come una famiglia. Guardando da fuori ho visto sempre che l’allenatore di questo club ha sempre un ruolo importante nel suo lavoro".