Lazio, protesta senza precedenti: il dato sugli abbonamenti è il più basso dell'era-Lotito

La protesta dei tifosi della Lazio continua a produrre numeri clamorosi. Gli abbonamenti sottoscritti sono appena 4.600, il dato più basso dell'era-Lotito.

La frattura tra la tifoseria e la società continua a essere fotografata dai numeri. La Lazio ha riaperto la campagna abbonamenti lo scorso 31 agosto, con la nuova finestra che terminerà alle 23.59 di venerdì, ma finora sono state sottoscritte poco più di 200 nuove tessere. Il totale è così salito soltanto a 4.600 abbonamenti, minimo assoluto durante la gestione di Claudio Lotito. Un crollo particolarmente significativo considerando che nelle ultime tre stagioni, nonostante le contestazioni nei confronti della società, era stata sempre superata quota 29mila.

Lazio-Milan, già 3.300 tifosi rossoneri nel settore ospiti

La protesta rischia inevitabilmente di riflettersi anche sull'atmosfera dell'Olimpico. Secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, per la partita contro il Milan sono stati venduti complessivamente circa 7.500 biglietti e ben 3.300 appartengono al settore ospiti. Quasi la metà dei tagliandi staccati finora, dunque, è stata acquistata dai sostenitori rossoneri.

Lazio, ultima settimana per aumentare il dato degli abbonamenti

La società biancoceleste ha ancora pochi giorni per provare ad aumentare un dato che resta lontanissimo dagli standard delle ultime stagioni. La finestra straordinaria si chiuderà venerdì sera, ma il divario rispetto alle oltre 29mila tessere degli anni precedenti fotografa la portata della contestazione. E contro il Milan si profila il rischio di un Olimpico con una presenza rossonera particolarmente numerosa, mentre una larga parte del tifo laziale continua la propria protesta nei confronti della società.