Ufficiale Fiorentina, esonerato Grosso. Il comunicato del club: "Sollevato dall'incarico di allenatore"

Dopo un avvio di campionato da dimenticare, con tre sconfitte in altrettante gare giocate, la Fiorentina ha deciso di cambiare allenatore

Fabio Grosso non è più l'allenatore della Fiorentina. Ad annunciarlo è stato il club viola con un comunicato ufficiale arrivato pochi minuti fa, dopo ore di riflessione che sono iniziate immediatamente dopo la sconfitta contro il Torino di ieri, con i tifosi che prima del triplice fischio avevano fatto partire il coro "Fabio Grosso salta la panchina".

Il comunicato della Fiorentina

"ACF Fiorentina comunica che Fabio Grosso è stato sollevato, in data odierna, dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile".

Avvio di campionato shock

Per Grosso sono state fatali le tre sconfitte rimediate in questo avvio di Serie A, soprattutto le ultime due: dopo il ko contro la Roma all'esordio la Fiorentina ha infatti perso con Frosinone e Torino in casa, la prima nel giorno del centenario e la seconda ieri pomeriggio. La decisione è stata maturata in serata e il club viola ha subito comunicato la decisione con una nota ufficiale.

Oltre alle tre sconfitte a pesare sono state anche le prestazioni della squadra, apparsa senza idee e con nessuna trama di gioco convincente. Dopo la rivoluzione estiva di Paratici la proprietà e la dirigenza si aspettavano certamente qualcosa in più, sotto tutti i punti di vista. Adesso resta da capire chi prenderà il posto dell'allenatore ex Sassuolo, con la Fiorentina che tornerà in campo già venerdì prossimo, nella gara contro il Venezia al Franchi.