TMW Lazio, rifinitura in vista del Porto: Baroni ha tutta la rosa a disposizione

vedi letture

Allenamento di rifinitura in corso per la Lazio di Marco Baroni in vista del big match di domani sera contro il Porto in Europa League. Per la sfida il tecnico biancoceleste avrà a disposizione praticamente tutta la rosa: la rifinitura si è aperta con Patric e Boulaye Dia che hanno svolto lavoro di attivazione a parte, ma entrambi si sono poi uniti regolarmente al resto del gruppo. Unico assente Castrovilli, il quale però non è in lista UEFA.

Questo il pensiero dello stesso Baroni in sala stampa

Che tipo di esame sarà quello di domani per la Lazio?

"Cerchiamo di mettere in campo la formazione che sta meglio anche dal punto di vista del dispendio di energie delle ultime gare. Seguendo questa logica ci giochiamo una partita importante, difficile e bellissima. Giochiamo contro un avversario di grandissimo livello internazionale, per noi è un test vero e lo dobbiamo affrontare con una prestazione di alto livello".

Con le big non avete ancora vinto, manca ancora qualcosa alla sua squadra in queste partite?

"Siamo consapevoli che abbiamo bisogno di gare con avversari importanti come queste, sono le gare che ti danno spessore e ti fanno crescere di più. Siamo consapevoli che servono prestazioni di altissimo livello dove non devi sbagliare nulla sul campo per fronteggiare questo avversario. La capacità di soffrire è legata all'aspetto del dispendio che c'è in campo, c'è compattezza e la squadra sa cambiare anche registro della gara. Non sempre puoi costruire e avere il dominio del gioco, devi anche saper scendere e non aggredire. In quella situazione serve attenzione, domani servirà aggressione contro una squadra a cui devi concedere poco spazio. Servirà tanta pressione sulla palla".