Lazio, Sarri concede ai suoi due giorni liberi dopo il 2-1 al Napoli: da martedì testa alla Juve

Due giorni di riposo per la Lazio. Archiviato il match vinto contro il Napoli, la squadra biancoceleste tornerà ad allenarsi nella giornata di martedì in vista del prossimo impegno in casa della Juventus, in programma sabato 16 settembre alle ore 15:00. In particolare, gli uomini di Sarri si ritroveranno presso il Centro Sportivo di Formello a partire dalle ore 17:00. Lo riporta il sito ufficiale del club capitolino.