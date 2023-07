Lazio, si lavora ancora per arrivare a Pellegrini. Manca l'accordo sulla formula del trasferimento

Luca Pellegrini è uno dei rinforzi chiesti da Maurizio Sarri per la sua Lazio. Nonostante abbia giocato poco (solo sette presenze in Serie A da febbraio), il terzino classe 1999 piace all'ex tecnico di Juventus e Napoli, anche se i bianconeri hanno ricevuto un'offerta molto allettante dal Nizza , con Giuntoli che sembrerebbe intenzionato ad accettare.

Situazione di stallo

Come riportato da La Repubblica, le due società non avrebbero ancora trovato un accordo sulla formula di trasferimento del giocatore; la trattativa, al momento, si sarebbe arenata per questo motivo. Pellegrini, di fatto fuori rosa (non rientra nei piani di Massimiliano Allegri), spera comunque di poter tornare alla Lazio per dimostrare finalmente il suo valore.