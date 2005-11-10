Il rinnovo di Esposito è il vero colpo dell'Inter: firma fino al 2032 e adeguamento

Questo martedì la Beneamata ha blindato il suo giovane e talentoso attaccante, convocato in sede per firmare il rinnovo e intercettato dai media.

Francesco Pio Esposito e l'Inter, ancora insieme. Il centravanti classe 2005 ha firmato il rinnovo di contratto con il club nerazzurro, prolungando l'attuale accordo fino al 30 giugno 2032. Una scelta che conferma la fiducia della Beneamata nel giovane attaccante, cresciuto nel settore giovanile e diventato ormai parte integrante del progetto della prima squadra. Per Esposito anche un importante adeguamento economico: lo stipendio salirà a 3 milioni di euro netti a stagione, bonus compresi.

L'emozione di Esposito prima della firma

Il nuovo contratto rappresenta un ulteriore passo nel percorso di crescita dell'attaccante, che in questi mesi ha attirato l'attenzione dei top club europei grazie alle sue prestazioni. Arrivato in sede per mettere nero su bianco l'intesa nel pomeriggio, Esposito ha raccontato tutta la sua soddisfazione ai media presenti: "Sono molto emozionato e contento. Per me è un traguardo molto importante, però non ci accontentiamo e andiamo avanti a lavorare come stiamo facendo", le sue dichiarazioni raccolte da TMW.

Gli obiettivi? Dare e vincere tutto

Un messaggio chiaro anche sugli obiettivi per la stagione: "Quelli di squadra, raggiungere assieme ai miei compagni il massimo e non accontentarsi mai". Lo stesso approccio anche pensando alla Nazionale: "Dare sempre il massimo". Il rinnovo fino al 2032 è così molto più di un semplice prolungamento: l'Inter blinda uno dei talenti più interessanti del proprio vivaio e affida a Esposito una fetta molto importante del proprio futuro.