© foto di www.imagephotoagency.it

Lazio travolgente sul Torino, al secondo successo consecutivo e con un occhio sulla Champions. Granata sempre più giù. Di seguito i giudizi ai due tecnici:

LAZIO-TORINO 4-0 - 25' Acerbi 33' Immobile 70' Immobile 90' Belotti aut.

SIMONE INZAGHI 8 - Azzecca tutto, a partire dall'impiego di Ciro Immobile. L'attaccante era in dubbio e ancora una volta è il migliore in campo. E con Caicedo, preferito a Correa, si intende che è un piacere. Trio di centrocampo in stato di grazia, giusta la girandola di cambi nel finale per gestire al meglio le energie. La sua mano c'è e si vede e ha dimostrato che a Glasgow è stato solo un incidente. Questa sera si è vista la miglior Lazio della stagione.



WALTER MAZZARRI (in panchina Frustalupi) 4 - La squadra è allo sbando e se per Inzaghi il ko col Celtic era un incidente, l'impressione sul Toro è che il successo sul Milan sia stata solo una parentesi fortunata. Il centrocampo fa acqua, Zaza fa rimpiangere Falque, e soprattutto l'arrendevolezza vista dalla squadra è preoccupante.