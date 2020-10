Lazio, tutti gli impegni dei giocatori convocati in Nazionale

vedi letture

Si comincia oggi con gli italiani e Strakosha, per finire mercoledì 14 ottobre con Milinkovic e Vavro. Dopo il pareggio con l'Inter di sabato, che ha ridato alla Lazio fiducia e consapevolezza, Inzaghi ha dovuto salutare gran parte della sua rosa, chiamata in giro per il mondo con le rispettive nazionali. Di seguito il programma completo dei loro impegni. Muriqi, inizialmente convocato, non raggiungerà il Kosovo: rimarrà a Formello per guarire dall'infortunio (lesione di secondo grado alla coscia risalente al 25 agosto). Da capire anche se verrà utilizzato Vavro, partito per la Slovacchia ma ancora alla prese con dei fastidi dovuti alla pubalgia.

Mercoledì 7 ottobre

Strakosha: Armenia – Albania, ore 15:00, amichevole;

Immobile, Acerbi, Lazzari: Italia – Moldavia, ore 20:45, amichevole (Firenze);

Giovedì 8 ottobre

Akpa Akpro: Belgio – Costa D’Avorio, ore 20:45, Amichevole;

Vavro: Slovacchia – Irlanda, ore 20:45, Uefa Nations League B;

Milinkovic: Norvegia – Serbia, ore 20:45, Uefa Nations League C;

Venerdì 9 ottobre

Fares: Nigeria – Algeria, ore 21:30, amichevole;

Correa: Argentina – Ecuador, ore 2:10, Qualificazioni Mondiali;

Domenica 11 ottobre

Immobile, Acerbi, Lazzari: Polonia – Italia, ore 20:45, Uefa Nations League A;

Strakosha: Kazakistan – Albania, ore 15:00, Uefa Nations League C;

Vavro: Scozia – Slovacchia, ore 20:45, Uefa Nations League B;

Milinkovic: Serbia – Ungheria, ore 20:45, Uefa Nations League B;

Martedì 13 ottobre

Akpa Akpro: Giappone – Costa D’Avorio, ore 9:45, amichevole.

Fares: Messico – Algeria, ore 21:00, amichevole;

Correa: Bolivia – Argentina, ore 22:00, Qualificazioni Mondiali;

Strakosha: Lituania – Albania, ore 18:00, Uefa Nations League C;

Immobile, Acerbi, Lazzari: Italia – Paesi Bassi, ore 20:45, Uefa Nations League A);

Mercoledì 14 ottobre

Vavro: Slovacchia – Israele, ore 20:45, Uefa Nations League B;

Milinkovic: Turchia – Serbia, ore 20:45, Uefa Nations League B.