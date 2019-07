Di seguito le prime pagine spganole di oggi mercoledì 17 luglio 2019:

As

"Operazione 200 milioni"

James: il Napoli si ritira. Cabellos a un passo dalla cessione in prestito all'Arsenal. Bale resiste, si attende la fine del mercato. Isco e Asensio via se qualcuno offrirà 80 milioni.

Marca

"Pogba non si allenta"

Il club inglese mantiene la valutazione del francese a 200 milioni. Il Real Madrid e Zidane iniziano a vedere il trasferimento complicato. La cessione fino a sei giocatori è la priorità assoluta del club blanco.

Mundo Deportivo

"La lista de Ney"

Vuole andarsene, la trattativa col Barcellona e difficile e si è offerto a Real Madrid, Juventus, Bayern e Manchester United.

Sport

"De Jong impressiona"

Ha sorpreso per la sua qualità tecnica nelle prime sessioni di allenamento. La sua velocità nel far circolare la palla è la più alta della squadra. Fuori dal campo l'olandese aspetta tutti i tifosi e già impara lo spagnolo e il catalano velocemente.