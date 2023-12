Le pagelle del Bologna - Zirkzee fuoriclasse, Ravaglia superlativo. Capolavoro di Motta

Risultato finale: Inter-Bologna 1-2 (d.t.s)

Ravaglia 7,5 - La seconda di fila da titolare sa tanto di investitura. Disinnesca Klaassen, riflesso superbo su Frattesi. Non pago, ipnotizza Lautaro dal dischetto. Dice di no anche a Dimarco, arrendendosi solo a Carlos Augusto. Qualcuno gli scriva la pagina su Wikipedia.

Corazza 5,5 - Passo svelto, ma è in difficoltà nel mismatch fisico con Carlos Augusto e sui movimenti interni di Bastoni. Deve una pizza a Ravaglia per il rigore causato ingenuamente. Dal 77' De Silvestri 6 - Sul luogo del delitto nella rete di Carlos Augusto.

Lucumì 6 - Scivolato nelle gerarchie dopo l'esplosione da centrale di Calafiori, gioca a piede invertito mettendosi sulle tracce di Lautaro. Buona prestazione, ma è in modalità bella statuina nel presepe sul gol dell'Inter. Dal 90+9' Calafiori sv

Beukema 7,5 - Lo stacanovista della difesa, Motta non ci rinuncia neanche in Coppa e lo piazza a uomo su Arnautovic per anestetizzarlo. Tiene botta con Thuram, avvia la rimonta con una girata da centravanti.

Lykogiannis 6,5 - Piede sinistro affilato, specialista nei cross: ne sforna uno succulento per Fabbian. Calcia pure l'angolo dell'1-1. Butta sempre un occhio a Darmian.

Moro 6,5 - Con Aebischer più bloccato dietro disegna traiettorie di passaggio interessanti per i compagni e prova a buttarsi negli spazi. Dal 69' El Azzouzi 6,5 - Prestazione onesta, non si limita al compitino.

Aebischer 6,5 - Come un coltellino svizzero, utile per tante cose, con precisione elvetica. Blackout con Ravaglia, Arnautovic resta al buio.

Salemaekers 6 - Costretto agli straordinari, ritrova il binario destro percorso tante volte in rossonero. Mette in mezzo un paio di palle velenose non sfruttate. Dall'85' Ndoye 7,5 - Velocità supersonica, lascia sul posto Carlos Augusto. Raccoglie l'invito del gemello Zirkzee per scrivere una pagina di storia.

Fabbian 6,5 - Serata speciale, fa il trequartista centrale con licenza di inserirsi. Sfiora il gol clamoroso col colpo dello scorpione. La giocata migliore di una partita su alti livelli di intensità.

Urbanski 6 - La sorpresa del tridente, il più giovane nei ventidue iniziali. Patisce un po' l'impatto con la Scala del Calcio, con il passare dei minuti vince la timidezza.

van Hooijdonk 5,5 - Vince il ballottaggio della vigilia con Zirkzee, del quale non ha né i colpi, nè la medesima capacità di legare il gioco. Dall'85' Zirkzee 8 - Ingresso che sembra pigro ma è un'impressione sbagliata. Usa il tacco come fanno i fuoriclasse: così inventa il pareggio. Poi rimpicciolisce Acerbi con un tunnel e serve a Ndoye l'assist per la gloria.

Thiago Motta 8 - Turnover più massiccio del previsto per dare la priorità al campionato, senza tanti titolari soffre relativamente pressione alta e maggior cifra tecnica dell'Inter. Tiene in caldo Ndoye e Zirkzee per averli freschi nei tempi supplementari passando all'incasso. Lo scherzetto da ex è un vero capolavoro.