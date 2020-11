Le pagelle del Cluj - Difesa in balia dei giallorossi, prestazione deludente di squadra

Balgradean 5 - Non è impeccabile nei primi due gol della Roma, prova a metterci a mano ma in entrambe le occasioni è troppo leggero. Prova a metterci il piede sul diagonale di Mkhitaryan in occasione del 3-0.

Susic 5 - Spinazzola lo mette sempre in difficoltà lasciandogli spesso lo spazio di andare al cross come in occasione del vantaggio di Mkhitaryan (Dal 79’ Latovlevici sv).

Manea 5 - Serata difficile per tutta la difesa del Cluj, in balia degli avversari non riesce a frenare l’avversario di turno.

Ciobotariu 4,5 - Troppo statico come i suoi compagni di reparto, l’attacco della Roma gli fa passare una brutta serata. Leggero sul 5-0 di Pedro.

Camora 4,5 - Inizia male perdendosi Mkhitaryan in occasione del gol dell’1-0, dalla sua parte Bruno Peres lo supera spesso.

Hoban 5 - Non fa il filtro giusto in mezzo al campo, rischia il clamoroso autogol nel primo tempo, tarda la chiusura su Borja Mayoral in occasione del 3-0 romanista.

Deac 4,5 - Non aiuta Camora dalla sua parte esponendo l’avversario alle ripartenze di Bruno Peres. Nullo l’apporto nella fase offensiva (Dal 46’ Pereira 5,5 - Prova a dare dinamismo all’azione, si fa vedere per buoni cross dal fondo ma alla fine incide poco).

Itu 5 - Viene stretto nella morsa del centrocampo della Roma, non si vede mai dalle parti di Pau Lopez (Dal 46’ Paun 5,5 - Malgrado entri nell’intervallo, il risultato è già ampiamente compromesso ma non riesce a dare la scossa).

Djokovic 5,5 - Ritorno amaro in Italia per l’ex Monza, Cesena, Bologna, Livorno e Spezia che non inizia male impegnando Pau Lopez. Ibanez gli prende il tempo in occasione del raddoppio giallorosso.

Rondon 5 - Si fa vedere per una conclusione insidiosa ben respinta da Pau Lopez ma non aiuta Susic dalla sua parte su Spinazzola.

Debeljuh 5 - I palloni giocabili non sono molti, prova a lottare ma alla finisce per rimanere nascosto dalla difesa della Roma (Dal 68’ Carnat 6 - Fa di più lui in poco più di mezzora che i suoi compagni in 90 minuti. Sfiora il gol della bandiera con una bella giocata al volo, su di lui potrebbe esserci anche mezzo rigore).