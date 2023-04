Le pagelle del Milan - Origi si conferma un flop anche stasera. Pioli cambia troppo

Maignan 6 - Poco impegnato.

Calabria 6 - Accompagna la manovra offensiva, Parisi dall'altra parte non lo impensierisce. Bello il traversone a inizio ripresa non sfruttato da Rebic. Dal 62' Florenzi 6.5 - Il più positivo fra i giocatori entrati a partita in corso. Il palo gli nega la gioia del gol.

Thiaw 6 - Serata non particolarmente impegnativa, quella che sancisce il suo rientro. Prova pulita, notevole la precisione in fase d'appoggio.

Tomori 6.5 - Buon lavoro difensivo, si distingue anche nella costruzione delle azioni offensive.

Théo Hernandez 6 - Si fa notare e non solo per il colore di capelli. È più un esterno offensivo che un terzino. Costantemente nell'area avversaria, gli manca l'affondo decisivo.

Bennacer 6 - Parte in mediana, si defila quasi sempre a sinistra per coprire Théo. Dal 62' Brahim Diaz 6 - Qualche fiammata che scuote la squadra.

Tonali 6.5 - Tra i più positivi, cerca di suonare la carica anche provandoci dalla distanza. Ci mette una pezza quando i compagni di squadra sbagliano.

Saelemaekers 6.5 - Sulla scia dell'ottima partita di Napoli, il belga si distingue confezionando due palle gol. Affonda spesso e costringe gli avversari al fallo. Dall'84' De Ketelaere sv

Pobega 5.5 - Parte trequartista, poi arretra il baricentro dove si trova a suo agio.

Rebic 5.5 - I compagni lo pescano due volte in velocità, lui ha il merito di costruirsi le palle gol ma spreca troppo. Dal 70' Leao 6 - Si accende dal 90' in poi ed è un pericolo costante.

Origi 4.5 - Altra serata deludente, l'ennesima. Sembra quasi marcarsi da solo. Dal 70' Giroud 5.5 - Ha una palla gol importante, la spreca. Segna all'ultimo, ma ci mette la mano galeotta.

Allenatore Stefano Pioli 5 - La scelta di stravolgere del tutto l'attacco è coraggiosa e anche azzardata, considerata la situazione attuale nella corsa Champions. Non viene premiato, anzi è costretto a inserire i titolari a partita in corso. Era l'occasione per consolidare un piazzamento tra le prime 4 posizioni, ora rischia il sorpasso ad opera della Roma.