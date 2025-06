Fiorentina, il futuro di Gudmundsson resta un rebus. Molto dipenderà dal prossimo tecnico

Alla Fiorentina si lavora per costruire la prossima stagione, ma restano ancora molti nodi da sciogliere. Su tutti, il futuro di Albert Gudmundsson, il cui destino è strettamente legato a quello del nuovo allenatore, dopo l’addio improvviso di Raffaele Palladino. Il diritto di riscatto dell’islandese, scrive il Corriere Fiorentino, va esercitato tra il 16 e il 18 giugno, e i 17 milioni richiesti dal Genoa - dopo gli 8 già versati per il prestito - rappresentano un investimento importante, che richiede riflessione.

Il club valuta se proseguire con Gudmundsson, reduce da una stagione altalenante: 8 gol in 33 presenze, spesso in discussione per rendimento e continuità. Sostituito 14 volte, partito dalla panchina in 8 occasioni, non ha trovato una collocazione stabile nel sistema di gioco viola. C’è chi imputa il rendimento alle scelte tecniche e chi al carattere non sempre semplice del numero 10. Nel frattempo, sullo sfondo, il Genoa ha già ricevuto offerte per Gudmundsson, tra cui quella dell’Atalanta, dove potrebbe ritrovare Retegui. La Fiorentina è a un bivio: servirà una scelta chiara e rapida, per evitare di ripartire da zero anche quest’estate, ma in ogni caso, sarà fondamentale il parere del prossimo tecnico.

Su questo fronte, Stefano Pioli resta una pista viva: la Fiorentina gli ha fatto una proposta, ma il tecnico è tentato anche da Atalanta e Juventus, club che offrono scenari europei più stabili. Se Pioli dovesse declinare, i viola potrebbero virare su profili come Baroni, Gilardino o Farioli.