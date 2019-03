Le pagelle del Napoli - Pazzesco Koulibaly. Milik, un gol da ballerino

Roma-Napoli 1-4 (2' Milik, 45'+2 Perotti (R), 49' Mertens, 55' Verdi, 81' Younes).

Meret 6 - In occasione del rigore azzarda l'uscita ma Schick allunga l'uncino più rapidamente dei suoi guantoni. Perotti lo spiazza ma è l'ennesimo della lista delle vittime dell'argentino. Per il resto sicurezze ed esperienza, nonostante la carta d'identità stampata da poco tempo.

Hysaj 6 - Gara di onesta difesa e di discreta spinta, Perotti è però l'unico cliente difficile per la difesa del Napoli e arriva proprio dalla sua parte (dal 68' Malcuit 6 - Buona gara per il francese, entrato quando la Roma ha già preso l'iceberg dritto in faccia e dove deve solo limitarsi a controllare che nessuno emerga dall'Oceano).

Maksimovic 6.5 - Un'inattesa tranquilla domenica di fine marzo. Chiaro, merito anche della sua profonda concentrazione per tutti i 90', ma non patisce praticamente mai in fase di ripiegamento.

Koulibaly 7.5 - Centocinquantesima in Serie A, gioca novanta minuti senza una singola sbavatura. Ha fisico, personalità, intelligenza tattica, senso della posizione. Statuariamente perfetto.

Mario Rui 6.5 - Non fa appoggi portoghesi ma mette in campo tanta sostanza in questo pomeriggio caldo di Roma. Tiene bene Santon e Schick, ha l'intelligenza tattica per capire quando è il caso di servire in avanti e di non sgroppare più.

Callejon 7 - Batte il calcio d'angolo più brutto della storia ma si fa perdonare con una partita di ordine e meticolosità nipponica. E' l'uomo dei compiti precisi, da manuale del calcio: fa quel che va fatto e sempre nel momento giusto. La lezione privata di Xabi Alonso dà ulteriori frutti, l'assist per Mertens è fortuito ma vale comunque.

Allan 6.5 - Muscoli, carattere, fisico, qualità, quantità e non soltanto. E' come l'ossigeno, c'è ma non si vede. Ed è assolutamente indispensabile per la formazione di Carlo Ancelotti.

Fabian Ruiz 6.5 - Non replica i gol capolavoro ma gioca una gara di grande sostanza. Senza Zielinski e con Verdi deve pensare anche alle fasi di contenimento. La totale assenza della Roma in mediana arriva anche grazie alla sua presenza ovunque.

Verdi 7 - Era l'esame decisivo, ha gettato il cappello in aria col sorriso al termine della gara. Un assist, un gol, tanta corsa, tanta qualità. Superato con lode. (dal 74' Younes 7 - La scoperta più interessante di questo Napoli. Sembrava finito nel dimenticatoio, pronto per essere prestato e per farsi le ossa. Secondo gol in due partite, con qualità sopraffina)

Milik 7 - Una piroetta degna di Roberto Bolle in occasione del primo gol: stop e sinistro, fulmini sul futuro della Roma. Poi spalle e fisico, libera praterie per ogni compagno. Sicuri che il Napoli abbia uno spasmodico bisogno di un grande nove sul mercato?

Mertens 7.5 - Segna e corre tra le braccia dei tifosi del Napoli. Ciro, Ciro, gli cantano, lui che è oramai napoletano d'adozione. Ha raggiunto Cavani tra i marcatori in Serie A, piccolo grande Matador in salsa belga. (dal 58' Ounas 6.5 - Entra ed è determinante, con le sue corse e con le sue sgroppate. Ancelotti lo ha messo in campo ancora una volta nel modo e nel momento giusto)