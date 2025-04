Le pagelle della Lazio - Pedro un campione, Dia impalpabile. Zaccagni e il Taty steccano

vedi letture

Risultato finale: Lazio-Parma 2-2

Mandas 6,5 - Incolpevole su entrambe le reti del Parma, tiene in vita i suoi con una gran parata su Pellegrino e un miracolo su Man. Affidabile e decisivo.

Marusic 5,5 - Pronti via e sbaglia una pressione, permettendo a Valeri di inserirsi alle sue spalle e servire a Ondrejka la palla dello 0-1. Il Parma dalla sua parte sfonda quando e come vuole.

Gila 5,5 - Spesso risulta essere il più positivo dei suoi là dietro, ma oggi qualcosa va storto. Costretto a ripiegare su Valeri in occasione dello 0-1 arriva in ritardo e gli concede il cross, mentre è sfortunato sul rimpallo che favorisce Ondrejka sullo 0-2. Dopo si addormenta su un retropassaggio di Isaksen e si fa anticipare da Pellegrino, che sbaglia davanti a Mandas. Molto più distratto del solito.

Romagnoli 6 - Prova a guidare la retroguardia biancoceleste con la sua consueta personalità, non commette errori evidenti, ma non basta per i 3 punti.

Pellegrini 6,5 - Gara da 5,5 fino al 79', poi si trasforma. Prima il cross per Tchaouna, da cui scaturisce l'1-2 di Pedro, dopo l'assist per l'incornata dello spagnolo. Baroni deve ringraziare pure il suo mancino se ha pareggiato.

Guendouzi 5,5 - L'uomo in più della Lazio non dà il contributo sperato. Molto confusionario, troppo impreciso e nervoso più del dovuto. Così non serve.

Rovella 5,5 - Avrà anche lui i suoi difetti, ma ci prova con un atteggiamento propositivo fin dal primo minuto. L'errore al 3' è anche suo però perché sulla ripartenza del Parma si accorge troppo tardi dell'inserimento di Ondrejka e quando prova a inseguirlo è troppo tardi. Dal 71' Vecino 6,5 - Impatto positivo. Con i suoi inserimenti crea apprensione, Noslin non sfrutta un suo invito per riaprire il match, ma è un fattore nella rimonta biancoceleste.

Isaksen 5 - Volenteroso, ma davvero poco ispirato. Tenta tanti, forse troppi, dribbling, ma gliene riescono pochi e, quando supera l'avversario, sbaglia la rifinitura. Suzuki lo mura con una paratona nel secondo tempo, ma lui poteva fare decisamente meglio, magari usando il destro invece dell'esterno sinistro. Dal 71' Tchaouna 6,5 - Entra e mette lo zampino sul gol del 2-1 con un gran tiro al volo respinto, da cui nasce poi la rete di Pedro.

Dia 5 - Non aiuta i suoi compagni di reparto a creare occasioni, nonostante faccia molto movimento. Impalpabile. Dal 57' Pedro 8 - Rimonta praticamente da solo il Parma dimostrando una volta di più di essere un campione. Alla sua età un rendimento così è spaventoso. Chapeau.

Zaccagni 5 - Il capitano e leader tecnico stecca decisamente nella serata dell'Olimpico. Chiede falli, prova dribbling, ma non salta mai l'uomo e talvolta sembra anche giochi con un po' di indolenza. Partita da dimenticare. Dal 71' Noslin 6 - Nel finale confuso partecipa all'assalto alla porta del Parma, sbagliando un gol, ma anche creando scompiglio.

Castellanos 5 - Tutti si aspettano il Taty, ma lui non sembra nemmeno esserci. Irritante, perde energie a lamentarsi con Sacchi e anche quando i suoi riprendono il Parma non si vede mai. Un passo indietro dopo le ultime buone prove.

Marco Baroni 6 - Il voto è una media tra il 5 dei primi 79 minuti e il 7 degli ultimi 11 più recupero. Indovina tutte le mosse dalla panchina e cambia il volto alla partita inserendo gli uomini giusti, ma non si può dimenticarsi che era sotto 2-0 in casa.