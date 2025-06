Ufficiale Avengers uniti! Dopo Capitan Parodi anche Iron Franzoni rinnova con l'Entella

La Virtus Entella comunica di aver prolungato il contratto al giocatore Andrea Franzoni sino al 30 giugno 2028. Franzoni, arrivato a Chiavari la scorsa estate, è stato uno dei principali protagonisti della cavalcata culminata con il ritorno in Serie B, risultando fin da subito un punto fermo del centrocampo biancoceleste. L’impatto di Andrea è stato formidabile anche in termini realizzativi, con 11 reti segnate tra campionato e Supercoppa.

“Sono felicissimo di poter proseguire la mia avventura qui all’Entella“, commenta il centrocampista biancoceleste, “Il mio primo anno a Chiavari è stato qualcosa di incredibile. Credo che gli aggettivi per descrivere quello che abbiamo vissuto siano finiti. Oltre al risultato sportivo, penso che si sia costruito qualcosa di pazzesco anche fuori dal campo, e poter continuare questo percorso insieme a ragazzi che sono diventati per me dei veri fratelli è un’emozione che non si può spiegare. Se mi guardo indietro e ragiono a mente fredda sul fatto che l’anno prossimo giocherò la Serie B mi vengono i brividi. Ho sempre avuto questo sogno nel cassetto, anche se molte volte sembrava irrealizzabile. Adesso lo vedo qui, a portata di mano, e non vedo veramente l’ora di godermi a pieno questa avventura. Mi sto allenando forte anche in questi giorni di vacanza per cercare di arrivare al ritiro nelle migliori condizioni possibili. Possiamo dire che la voglia di confrontarmi con questa nuova categoria è tantissima e per questo sto contando i giorni che mi separano dal via della nuova stagione“.

Cuore, polmoni, inserimenti e gol al servizio della squadra.

Ora è ufficiale: Franzo resta con noi.