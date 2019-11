Le pagelle della Roma - Pellegrini sontuoso, Dzeko e Kluivert implacabili

© foto di www.imagephotoagency.it

Pau Lopez 6 - Serata tranquilla per il portiere spagnolo, che non deve praticamente mai compiere interventi.

Santon 6 - Comincia un po' contratto, poi prende fiducia con il passare dei minuti e si fa vedere con qualche sortita offensiva

Mancini 6,5 - Nel primo tempo è fondamentale un suo salvataggio sul tiro a botta sicura di Crivelli. Poi ordinaria amministrazione.

Smalling 6,5 - Altra grande prestazione del centrale inglese, che non concede praticamente nulla agli attaccanti avversari.

Kolarov 6 - Sempre presente in fase offensiva, disegna un paio di traversoni molto interessanti. Ammonito nel primo tempo, Fonseca gli risparmia qualche minuto. (Dal 52' Spinazzola 6 - Entra col risultato già in cassaforte e non lascia spazi ai pericolosi esterni di casa).

Veretout 7 - Ha il merito di trasformare con freddezza un rigore pesantissimo, quello che mette in discesa la partita per la sua squadra.

Diawara 6,5 - Detta i tempi a centrocampo, sbaglia un paio di appoggi ma è sempre presente, in entrambe le fasi.

Zaniolo 6,5 - Si accende a tratti, ma sono sempre lampi di classe. I difensori avversari fanno fatica a tenerlo.

Pellegrini 7,5 - Un rigore procurato e due assist. Seconda partita consecutiva dopo l'infortunio, è il trascinatore assoluto dei giallorossi. (Dal 71' Under 6 - Prova a rendersi pericoloso con un paio di giocate personali. Fonseca gli concede qualche minuto nella sua terra).

Kluivert 7 - Pericolo costante per la retroguardia di casa. Implacabile davanti al portiere, segna il gol che dà grande sicurezza alla Roma.

Dzeko 7 - Timbra ancora in Europa. Fonseca non rinuncia mai al suo bomber, e lui lo ripaga con la solita prova di grande personalità. (Dal 72' Mkhitaryan 6 - Altro rientro importante per Fonseca. L'armeno dimostra di essere subito in palla).