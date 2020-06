Le pagelle della SPAL - Petagna, un lampo nel buio. La difesa crolla, la classifica pure

vedi letture

Letica 5,5 - Bombardato a ogni angolo fin dal primo minuto di gioco. Non è bello da vedere in alcuni interventi anche se è decisivo nel limitare un risultato che avrebbe potuto anche essere ben più ampio.

Cionek 5 - Vede i mostri, ma in realtà è il tridente del Napoli che nel primo tempo fa quello che vuole. (Dal 75' Dabo sv).

Vicari 5,5 - Affonda, nonostante la buona volontà, assieme a tutto il reparto arretrato della SPAL.

Felipe 5,5- Ammonito, salterà la prossima gara. Esce spesso dall'area per prendere alto l'avversario, ma è poco supportato dai compagni.

Reca 5,5 - Non demerita all'inizio, rendendosi anche decisivo in occasione del gol del momentaneo pareggio di Petagna. Cala clamorosamente col passare dei minuti, prima di rimanere negli spogliatoi al 45'. (Dal 46’ Valoti 6 - La prima mossa di Di Biagio dalla panchina, ci prova subito dalla distanza inquadrando la porta. E già questo è abbastanza, vista la serata).

Fares 6 - Tecnicamente è sopra la media rispetto alla media, ma questo non basta per essere decisivo. Confeziona con Reca l'azione del gol di Petagna, sufficienza striminzita.

Missiroli 5 - Non si vede mai, né in copertura né in fase propositiva. Una serata anonima.

Murgia 5,5 - Mezzo voto in più rispetto a Missiroli, qualche diagonale interessante ma niente di più (Dal 75' Dabo sv).

Strefezza 5 - Il passo per creare pericoli ce l'avrebbe, ma il San Paolo non è terreno adatto a lui. Almeno per stasera (Dal 75' D'Alessandro sv).

Petagna 6,5 - Lui il suo lo fa sempre. E spesso va anche oltre, come in questa occasione. Il 12esimo gol stagionale (segnato contro la sua futura squadra) è un lampo in mezzo al buio. (Dall' 80' Floccari sv).

Cerri 5 - Scelto da Di Biagio per tenere su i palloni, delude a pieno. Non tira, non difende, non aiuta gli inserimenti dei centrocampisti.

Di Biagio 6 - La missione era quasi impossibile, lui decide di giocarsela proponendo una formazione più offensiva de solito. la carte del doppio centravanti non paga, ma contro il napoli di questo periodo è da mettere in conto. Adesso la missione salvezza diventa drammatica.