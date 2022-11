Le pagelle di Kvaratskhelia: suscita il mormorio della Kop. Ma sbaglia troppe occasioni

"Alcuni suoi guizzi suscitano il mormorio della Kop": in questa frase de La Gazzetta dello Sport si racchiude il senso della prestazione di Khvicha Kvaratskhelia contro il Liverpool. "Ubriaca gli avversari, fa la cosa giusta anche quando alza il ritmo. Stasera su quella fascia, tra lui e Salah, era davvero difficile scegliere" è invece il giudizio di TMW a corredo del 6,5 in pagella. Una pioggia di sufficienze piene per il georgiano, con la sola eccezione di Tuttosport che evidenzia come il 77 sbagli tutte le occasioni migliori del Napoli.

TuttoMercatoWeb.com: 6,5

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Corriere dello Sport: 6,5

Tuttosport: 5,5

Corriere della Sera: 6,5

Il Mattino: 6