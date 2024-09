Le prime parole di Osimhen da Istanbul: "Atmosfera incredibile. Mertens un grande"

'Ho già parlato con Mertens, sarà bello incontrarci di nuovo'

(ANSA) - NAPOLI, 03 SET - "E' una bella sensazione, l'atmosfera è incredibile, è una delle migliori tifoserie del mondo, è grande essere qui. Ci vediamo allo stadio, farò il massimo per i tifosi, per farli gridare ad ogni gol, farò il massimo per loro". Queste le prime parole di Victor Osimhen dopo il suo atterraggio a Istanbul, dove è arrivato per giocare in prestito secco al Galatasaray.

L'ex attaccante del Napoli ha parlato anche di Dries Mertens, con cui ha giocato la sua prima stagione in azzurro e che ora ritrova nel club turco: "Mertens? E' un grande ragazzo - ha detto - è bello ritrovarlo, ho parlato con lui prima di venire e sarà bello incontrarci di nuovo". Il bomber nigeriano è stato accolto dall'aeroporto da migliaia di tifosi del Galatasaray che hanno intonato cori per Osimhen ha che ha danzato con la sciarpa del club turco al collo. Il Galatasaray paga per intero l'ingaggio netto di dieci milioni dell'attaccante. (ANSA).