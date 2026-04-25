Lecce, Jean: "Stasera sarà una sorta di guerra sportiva per noi, siamo tutti pronti"
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Gaby Jean, difensore del Lecce, ha parlato ai microfoni di DAZN prima della sfida col Verona: "Il Verona è una buona squadra con tanti giocatori forti, come Bowie che dovrò marcare. Stasera sarà una sorta di guerra sportiva per noi, siamo tutti pronti".
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