Lecce, Jean: "Il ginocchio va bene, stasera è importante per me e per la squadra"

Il difensore del Lecce Gaby Jean ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Verona valevole per la 34^ giornata.

Serata importante, in campo dall'inizio per la prima volta: come ti senti fisicamente?

"Stasera è importante per me e per la squadra. Oggi sono pronto e sono meglio rispetto a gennaio".

Il ginocchio come va?

"Tutto va bene. Dobbiamo essere pronti per quando dobbiamo giocare e oggi mi sento bene".