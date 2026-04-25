Lecce, Jean: "Il ginocchio va bene, stasera è importante per me e per la squadra"
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Il difensore del Lecce Gaby Jean ha parlato ai microfoni di Sky, prima della sfida esterna sul campo del Verona valevole per la 34^ giornata.
Serata importante, in campo dall'inizio per la prima volta: come ti senti fisicamente?
"Stasera è importante per me e per la squadra. Oggi sono pronto e sono meglio rispetto a gennaio".
Il ginocchio come va?
"Tutto va bene. Dobbiamo essere pronti per quando dobbiamo giocare e oggi mi sento bene".
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