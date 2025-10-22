Lecce, assente Jean. Camarda e Banda hanno svolto lavoro personalizzato
TUTTO mercato WEB
Questo il report prodotto dal sito del Lecce sull'allenamento di stasera della squadra di Eusebio Di Francesco, reduce dal pari contro il Sassuolo: squadra impegnata oggi pomeriggio in un allenamento al Centro Sportivo di Martignano. Alla seduta odierna assente Jean, mentre Banda e Camarda, reduci da uno stato febbrile, hanno svolto un lavoro personalizzato con Pérez e Sottil.
La preparazione dei giallorossi in vista della gara di sabato con l’Udinese proseguirà domani mattina a Martignano.
Altre notizie Serie A
Editoriale di Lorenzo Di Benedetto Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Le più lette
1 Juve, zero punti e tanti rimpianti. La squadra è con Tudor e lo ha dimostrato, le parole di Chiellini fanno il resto. Conte, dopo il disastro c'è subito una chance: ma i dubbi sul Napoli riguardano anche il futuro
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Sei pareggi in dieci partite: questa Dea brilla per equilibrio, ma pecca terribilmente in incisività
Serie A
Serie B
Serie C
Calcio femminile